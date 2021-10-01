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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Anadolu Efes tatsız başladı

Anadolu Efes tatsız başladı

Son şampiyon, Real Madrid’e 1. periyotta teslim oldu. Sonrasında gösterdiği çaba ise geri dönüş için yetmedi

THY EuroLeague'de normal sezonun ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 82-69 mağlup oldu. Karşılaşmaya etkisiz başlayan temsilcimiz, hücumlardan eli boş dönerken savunmada da yetersiz kalınca ilk çeyrekten 32-15 yenilgiyle ayrıldı. İkinci periyotta Larkin'in etkili performansı oyuna denge getirse de ilk yarı 50-35 İspanyol ekibinin üstünlüğüyle bitti. R.Madrid, son bölüme de 68-48'lik avantajla gitti. Final periyodunda yine Larkin sahne aldı ama Efes, 21-14'lük üstünlük kursa da parkeden 82-69 mağlup ayrıldı.

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Anadolu Efes tatsız başladı
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