41 yaşındaki Pau Gasol basketbol kariyerine son verdi!

Barselona'nın önemli tiyatro salonlarından Gran Teatro Liceo'da basın toplantısı düzenleyen Gasol, "Zor ve çok düşünmem gereken bir karar olsa da profesyonel basketbolu bıraktığımı duyurmak için buradayım." dedi.

"Koltuk değnekleriyle değil, oynamayı ve oynayarak eğlenmeyi sevdiğim için hep bu sporu yaptım." diyen İspanyol basketbolcu, 2019 mayıs ayında yaşadığı sakatlıktan sonra zor bir dönem geçirse de kariyerini basketbola başladığı Barcelona Kulübü'nde sonlandırmaktan ve İspanya Milli Takımı ile beşinci kez Olimpiyat Oyunları'na katılabildiği için çok minnettar olduğunu söyledi.