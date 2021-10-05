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Giriş Tarihi: 5.10.2021 10:51 Son Güncelleme: 5.10.2021 10:52

Avrupa'da Türk derbisi! Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya

AA
Avrupa’da Türk derbisi! Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftası Türk derbisine sahne olacak. B grubunda yer alan iki temsilcimiz Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler, Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde sezonun ilk galibiyetini arayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda yarın Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Başantrenörlüğünü Efe Güven'in yaptığı Galatasaray ile Victor Lapena yönetimindeki Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına galibiyet için çıkacak.

İki ekip, B Grubu'nda Polonya'dan VBW Arka Gdynia, İspanya'dan Spar Girona, Fransa'dan Basket Landes, İtalya'dan Berette Famila Schio, Macaristan'dan Sopron Basket ve Rusya'dan Dynamo Kursk takımlarıyla karşılaşacak.

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE 13. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları müsabakayla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip geldi.

Takımlar, geçen sezon bu kupada çeyrek finalde karşı karşıya gelirken, ilk maçı deplasmanda 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada 71-61 kaybetmesine karşın ilk maçtaki sayı avantajıyla adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ START ALIYOR

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, yarın 2 grupta oynanacak maçlarla başlayacak. A ve B gruplarında 8'erden toplam 16 ekip Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

Ligde yarın başlayacak normal sezon karşılaşmaları 1 Şubat 2022'de sona erecek. 23 Şubat'ta başlayacak çeyrek final müsabakaları ise 9 Mart'ta tamamlanacak. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 8 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin final müsabakası ise 10 Nisan'da oynanacak.

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Avrupa'da Türk derbisi! Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya
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