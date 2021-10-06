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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Efsane Pau Gasol basketbolu bıraktı

Efsane Pau Gasol basketbolu bıraktı
İSPANYOL basketbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan 41 yaşındaki Pau Gasol, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. En son Barcelona'da boy gösteren 2.13'lük pivot, "Zor ve düşünmem gereken bir karar olsa da profesyonel basketbolu bıraktığımı duyurmak istiyorum" dedi. Ailesine, birlikte çalıştığı antrenörlere, basketbolcu arkadaşlarına ve kendisine destek veren basketbolseverlere teşekkür eden Gasol, "Bana önemli olanın zirveye ulaşmak değil orada kalmak olduğunu söylediler. Her zaman daha iyi olmaya çalıştım ve kendime sınır koymadım" ifadelerini kullandı.

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Efsane Pau Gasol basketbolu bıraktı
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