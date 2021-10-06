Efsane Pau Gasol basketbolu bıraktı

İSPANYOL basketbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan 41 yaşındaki Pau Gasol, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. En son Barcelona'da boy gösteren 2.13'lük pivot, "Zorve düşünmem gereken birkarar olsa da profesyonelbasketbolu bıraktığımıduyurmak istiyorum" dedi. Ailesine, birlikte çalıştığı antrenörlere, basketbolcu arkadaşlarına ve kendisine destek veren basketbolseverlere teşekkür eden Gasol, "Bana önemli olanın zirveye ulaşmak değil orada kalmak olduğunu söylediler. Her zamandaha iyi olmaya çalıştımve kendime sınır koymadım" ifadelerini kullandı.