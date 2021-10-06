Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak açıklama! Euroleague maçları...

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden ortak açıklama yapıldı. Yapılan ortak açıklamada, kadın basketbolda Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Euroleague maçlarının TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacağı ifade edildi.
YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA
Galatasaray ve Fenerbahçe: "Ortak girişimlerle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır."