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Giriş Tarihi: 6.10.2021 17:14 Son Güncelleme: 6.10.2021 17:18

Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama! Euroleague maçları...

Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak açıklama! Euroleague maçları...

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinden ortak bir açıklama yapıldı. Yapılan ortak açıklamada, iki takımın da Euroleague'deki kadın basketbol maçlarının nereden yayınlanacağı konusunda bilgi verildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden ortak açıklama yapıldı. Yapılan ortak açıklamada, kadın basketbolda Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Euroleague maçlarının TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacağı ifade edildi.

YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA

Galatasaray ve Fenerbahçe: "Ortak girişimlerle başlatılan, kadın basketbolun sporseverler ve taraftarlarımızla daha fazla buluşmasını hedefleyen adım kapsamında, maçlarımızın dönüşümlü olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması adına anlaşmaya varılmıştır."

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Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama! Euroleague maçları...
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