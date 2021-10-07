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Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:54 Son Güncelleme: 7.10.2021 13:54

Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Panathinaikos Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte merak edilenler

Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Panathinaikos Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte merak edilenler

Turkish Airlines EuroLeague normal sezon maçları kapsamında Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Panathinaikos parkede bir araya geliyor. Heyecanlı geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverler Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

THY Avrupa Ligi normal sezon maçları kapsamında Fenerbahçe, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçecek mücadeleyi televizyondan takip edecek olanlar yoğun olarak Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

EuroLeague Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle,



Turkish Airlines Panathinaikos Fenerbahçe maçında başlama vuruşu 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat: 21:00'da yapılacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.


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Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Panathinaikos Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte merak edilenler
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