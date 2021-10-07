Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Panathinaikos Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte merak edilenler

THY Avrupa Ligi normal sezon maçları kapsamında Fenerbahçe, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçecek mücadeleyi televizyondan takip edecek olanlar yoğun olarak Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
EuroLeague Panathinaikos Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları şöyle,
Turkish Airlines Panathinaikos Fenerbahçe maçında başlama vuruşu 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat: 21:00'da yapılacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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