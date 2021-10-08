Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri F.Bahçe’den kötü son!
Giriş Tarihi: 8.10.2021

F.Bahçe’den kötü son!

Kanarya, baştan sona üstün götürdüğü Atina’daki maçta son 10 saniyede 9 sayı yiyip Panathinaikos’a boyun eğdi

F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına deplasmanda son saniyelerde teslim oldu: 91-87. Maçı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, son 40 saniyede 87-82 ile 5 farkı buldu. Bitime 10 saniye kala hakemler, skandal bir kararla Guduric'e sportmenlik dışı faul çaldı, Macon skoru 86-87'ye getirdi. Bu kez 2 saniye kala Booker sportmenlik dışı faul yaptı. Serbest atışları kullanan Nedovic, takımını 88-87 öne geçirdi. Son hücumda Pierre'in faulü sonrasında Papapetrou ile serbest atıştan üç sayı daha bulan ev sahibi ekip maçı 91-87 kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi'nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı
Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'i çıldırtan teklif! Ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Baş şüpheli Gökhan Argın tutuklandı
Milli takımın yeni teknik direktörü Kuntz'tan net açıklama! 'Uğurcan ve Altay konusunda...'
İŞKUR en az ilkokul mezunu ve 4 bin TL maaşlı personel alımı ilanları yayınlandı! İşte 2021 İŞKUR güncel personel alımı ilanları
Son dakika: Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında son perde! Başkan Ali Koç devreye girdi bu hafta...
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe’den kötü son!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA