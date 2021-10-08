F.Bahçe’den kötü son!

Kanarya, baştan sona üstün götürdüğü Atina’daki maçta son 10 saniyede 9 sayı yiyip Panathinaikos’a boyun eğdi
F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına deplasmanda son saniyelerde teslim oldu: 91-87. Maçı baştansona üstün götüren sarı-lacivertliler, son40 saniyede 87-82 ile 5 farkı buldu. Bitime 10 saniye kala hakemler, skandal bir kararlaGuduric'e sportmenlik dışı faul çaldı, Macon skoru 86-87'ye getirdi. Bu kez 2 saniye kalaBooker sportmenlik dışı faul yaptı. Serbestatışları kullanan Nedovic, takımını 88-87 önegeçirdi. Son hücumda Pierre'in faulü sonrasında Papapetrou ile serbest atıştan üç sayı daha bulan ev sahibi ekip maçı 91-87 kazandı.