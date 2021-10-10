Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi oldu
Giriş Tarihi: 11.10.2021 00:55

Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi oldu

AA
Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi oldu

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Basketbol Milli Takımımız finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, ev sahibi İtalya'ya 21-12 yenilerek ikinci oldu.

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Basketbol Milli Takımı, ikinci oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentindeki şampiyonanın son gününde milli takım, finalde ev sahibi İtalya'ya 21-12 yenildi.

Şampiyona sonrası milli takım teknik heyeti ve sporcularıyla bir araya gelen Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Sizler bu zorlu mücadelelerle finale çıkarak tarihi bir başarı elde ettiniz, bizlerin gönlünde gerçek birer şampiyon oldunuz. Moral bozmak yok, tarihimizde ilk defa bu büyük başarıyı sizlerle yakalayarak Avrupa ikinciliği elde ettik. İnşallah diğer şampiyonada bu başarımızı Avrupa şampiyonu olarak taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihleri
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
MasterChef kim elendi? TV8 ile 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan şaşkına döndü...
Son dakika: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor! "Marcao-Kerem arasında yaşanan tokat olayı..."
Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması! Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Survivor ile ünlenen Semih Öztürk zor günler geçiriyor!
Ulaşımda 'Türkiye Kart' dönemi: İstanbul'da al Konya'da bin!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Yeni zirveler yakın mı? Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA