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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Yalovaspor deplasmanda güldü

Yalovaspor deplasmanda güldü
ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i, deplasmanda 87-73 yendi ve ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ilk yarıyı 46-42 önde kapattığı maçta üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ancak Semt77 Yalovaspor 12-0'lık seriyle oyunu dengeledi ve dördüncü çeyrekte iki sahada da daha akıllı oynayıp sahadan 87-73 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Tofaş- Aliağa Petkim: 97-83, HDİ Sigorta Afyon Bld-Büyükçekmece Basketbol: 76-66.

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Yalovaspor deplasmanda güldü
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