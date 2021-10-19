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Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:35

Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da galibiyet peşinde

AA
Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa’da galibiyet peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, yarın üçüncü maçlarına çıkacak. Galatasaray, Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını ağırlayacak, Fenerbahçe ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın 3. hafta müsabakalarını oynayacak.

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Galatasaray, Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını ağırlayacak. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, grupta oynadığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Safiport ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak. Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

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Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da galibiyet peşinde
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