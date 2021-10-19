İspanyol hükümetinden Pau Gasol’a üstün liyakat nişanı

Kariyerine başladığı ve son verdiği takım olan Barcelona'da 2 lig, 1 Kral Kupası kazanan, NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, İspanya Milli Takımı ile de 1 Dünya Kupası (2006), 3 Avrupa Şampiyonluğu (2009, 2011, 2015) ve 2 Olimpiyat ikinciliği (2008, 2012) kazanmıştı.

Gasol, Şubat 2021'de Barcelona'ya dönmüş ancak geçirdiği sakatlığın etkisiyle verimli olamamıştı.



