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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Fenerbahçe yine son topta yıkıldı

Fenerbahçe yine son topta yıkıldı
THY Avrupa Ligi'nde son iki maçını son saniyede kaybeden Fenerbahçe Beko dün de Olympiakos'a benzer şekilde yenildi ve 7'nci karşılaşmasında 5'inci mağlubiyetini aldı. İlk yarıyı 45-34 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda da 55-42'den sonra yakaladığı 16-0'lık seri ile 58-55 öne geçti. Son 20 saniyeye 65-65 berabere girilirken, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Kostas Sloukas'ın bitime 2 saniye kala attığı basketle Yunan ekibi 67-65 öne geçti, Guduric'in üçlüğü de çemberde kalınca yenilgi geldi.

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Fenerbahçe yine son topta yıkıldı
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