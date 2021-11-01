Pınar Karşıyaka zirvedeki yerini korudu

Ligde 6 maçta 5 galibiyetle lider olan Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, "Zor olacağını zaten maçtan önce de biliyorduk. Uzun konusunda çok sıkıntılı bir rotasyonla oynadık ama bazen kısa beşlerle, değişmeli adam adama savunmalarla oyunu dengeledik. Hatalar da yaptık ama böyle günlerde hataları çok konuşmamak lazım. Oyuncular elinden geleni yaptı. Sonuç olarak kazanmayı başardık" dedi.

Sarıca, sezon başında takım antrenmanı yapmayan Tyus'un henüz hazır durumda olmadığını, hazır olunca oynayacağını söyledi.