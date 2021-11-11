Bahçeşehir kasırgası

Geçen hafta grubundan çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji, takım olarak iyi oynayıp Yunan temsilcisini mağlup etti. 5’te 5 yaparak namağlup unvanını da sürdürdü
FIBA Europe Cup'ta geçtiğimiz hafta KK Mornar Bar'ı yenerek E Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, dün de Yunanistan temsilcisi Iraklis BC'yi 86-66 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Karşılaşmaya Iraklis iyi başlasa da Jamal Jones dış atışlarıyla Kırmızı Ejderhalar'ın ilk çeyreği 24-19 üstün kapatmasında başrol oynadı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren temsilcimiz, soyunma odasına 45-34 önde giderken son çeyreğe de 62-47'lik skorla girdi. Bahçeşehir bu bölüme 10-0'lık seriyle başlayıp skoru 72-47'ye getirince, Iraklis bitime 8 dakika 26 saniye kala molaya başvurdu. Kalan bölümde avantajını koruyan Kırmızı Ejderhalar, parkeden 86-66 galip ayrıldı ve FIBA Europe Cup'taki namağlup unvanını sürdürdü. Maçın en skoreri, 18 sayı atanMuhammed Baygül oldu. Solomon 12, Bentil ve Erkan 11'er sayı kaydetti.
ERNAK: BEŞTE BEŞ YAPMAK ÖNEMLİ
BAHÇEŞEHIR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından şu açıklamalarda bulundu: ''Öncelikle bugün bizim için özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Aradan 83 yıl geçmesine rağmen ışığı, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Maça gelecek olursak, tabii ki FIBA Europe Cup'ta beşte beş yapmak çok önemli. Bu galibiyetle liderliğimizigarantiledik. Oyuncularımıtebrik ediyorum."