Süper gala!

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dün başladı. D Grubu'ndaki yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk periyotu 27-14 üstün tamamladı. Etkilisavunmasını ikinci çeyrekte desürdüren milliler, soyunma odasına46-20 önde gitti. Oyunun kontrolünü üçüncü periyotta da kaybetmeyen Potanın perileri son çeyreğe 64-38 avantajlı girerken mücadeleyi 78-62 kazandı. MilliTakım'da Olcay Çakır Turgut16 sayıyla en skorer isim olurken,Kiah Stokes 11 sayı-16 ribauntla müthiş bir istatistiğe imza attı. Bahar Çağlar, Merve Aydın ve Pelin Bilgiç 10'ar sayıyla mücadeleyi noktaladı. Milliler ikincimaçında pazar günü Kocaeli'dePolonya'yı konuk edecek.Müsabaka 17.00'de başlayacak.