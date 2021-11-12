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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Süper gala!

Süper gala!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri ilk maçında deplasmanda Slovenya’yı farklı mağlup etti. Kiah Stokes 11 sayı, 16 ribauntla yıldızlaştı

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dün başladı. D Grubu'ndaki yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk periyotu 27-14 üstün tamamladı. Etkili savunmasını ikinci çeyrekte de sürdüren milliler, soyunma odasına 46-20 önde gitti. Oyunun kontrolünü üçüncü periyotta da kaybetmeyen Potanın perileri son çeyreğe 64-38 avantajlı girerken mücadeleyi 78-62 kazandı. Milli Takım'da Olcay Çakır Turgut 16 sayıyla en skorer isim olurken, Kiah Stokes 11 sayı-16 ribauntla müthiş bir istatistiğe imza attı. Bahar Çağlar, Merve Aydın ve Pelin Bilgiç 10'ar sayıyla mücadeleyi noktaladı. Milliler ikinci maçında pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Müsabaka 17.00'de başlayacak.

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