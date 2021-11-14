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Giriş Tarihi: 14.11.2021 19:39 Son Güncelleme: 14.11.2021 19:41

Potanın Perileri 2'de 2 yaptı! Milliler Polonya'yı da devirdi...

AA
Potanın Perileri 2’de 2 yaptı! Milliler Polonya’yı da devirdi...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 yendi. Salonun büyük bölümünü dolduran basketbolseverler, maç boyunca millilere coşkuyla destek verdi.

Karşılaşmaya üstün başlayan ay yıldızlı ekip, ilk periyodu 12-8 önde tamamladı. İkinci periyotta pas hatalarına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran milliler, devreyi de 24-19 üstün bitirdi. Oyun hakimiyetini üçüncü çeyrekte sürdürerek son periyot öncesi skoru 40-25'e getiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 52-41 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında da Slovenya'yı 78-62 mağlup etmişti. Salonun büyük bölümünü dolduran basketbolseverler, maç boyunca millilere coşkuyla destek verdi.

TÜRKİYE: 52 - POLONYA: 41

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Jelena Tomic (Hırvatistan), Andrei Sharapa (Belarus)

Türkiye: Pelin Bilgiç 10, Sevgi Uzun, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan, Gökşen Fıtık, Bahar Çağlar Ökten 12, Tuğçe Canıtez 9, Merve Aydın 11, Şerife Alperi Onar 4, Esra Ural Topuz, Kiah Stokes

Polonya: Zuzanna 3, Jakubiuk, Podgoma, Sosnowska, Borkowska 2, Gajda 6, Gertchen 16, Skobel, Rembiszewska 11, Kastanek, Makurat, Telenga 3

1. Periyot: 12-8

Devre: 24-19

3. Periyot: 40-25

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Potanın Perileri 2'de 2 yaptı! Milliler Polonya'yı da devirdi...
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