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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Bahçeşehir’e yan bakılmıyor

Bahçeşehir’e yan bakılmıyor

Kırmızı Ejderhalar, FIBA Europe Cup’taki 6. maçını da kazandı. Hollanda ekibi ZZ Leiden’ı 23 sayı farkla deviren Bahçeşehir Koleji, namağlup lider olarak ikinci tura çıktı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki 6. ve son maçında Hollanda ekibi ZZ Leiden'ı 84-61 mağlup etti. İkinci tura lider olarak çıkmayı garantileyen Kırmızı Ejderhalar, böylece namağlup yükselmiş oldu. Mücadelenin ilk çeyreği başa baş geçerken temsilcimiz 18-14'lük skor avantajıyla ikinci periyoda girdi. Bu bölümde de kıran kırana mücadele olurken Jamar Smith'in dış atışlarıyla üstünlüğü koruyan Bahçeşehir, soyunma odasına 40-36 önde gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan kırmızı-lacivertliler, çeyreğin son bölümünde Bentil'in de müthiş performansıyla farkı iyice artırarak final periyoduna 64-46 üstün girdi. Parkeden de 23 sayı farkla 84-61 galip ayrıldı. Mücadelenin en skoreri, 24 sayı atan Benjamin Bentil oldu.

EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK LİGDE TAMAMLAYACAĞIZ
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, yaşadıkları sakatlıklardan ötürü biraz zorlu bir dönemden geçtiklerini söyledi. Ernak şu ifadeleri kullandı: "Bugün (dün) de maç içerisinde iki oyuncumuzu kaybettik. ZZ Leiden'ın kazanmak zorunda olduğu bir maçtı ve iyi mücadele edeceklerini biliyorduk. Eksiklerimizi görmek ve bunları ING Basketbol Süper Ligi'nde tamamlamak açısından önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum.''

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Bahçeşehir’e yan bakılmıyor
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