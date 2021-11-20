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Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:14

NBA'de Phoenix Suns'ın galibiyet serisi 11 maça çıktı

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NBA’de Phoenix Suns’ın galibiyet serisi 11 maça çıktı

NBA'de Phoenix Suns, sahasında Dallas Mavericks'i 112-104 yendi. 18 sayı, 14 asistle oynayan Chris Paul "double double" yaptı. Kristaps Porzingis'in 23 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, üç günde ikinci kez ağırladığı Mavericks'i yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 18 sayı, 14 asistle oynayan Chris Paul "double double" yaptı.

Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Kristaps Porzingis, 23 sayı, 12 ribauntla, Jalen Brunson 18 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Tim Hardaway 18, Dorian Finney-Smith 12 sayı üretti.

LAKERS'TA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Deplasmanda Boston Celtics'e 130-108 yenilen Los Angeles Lakers, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekipte 37 sayı, 11 ribauntla oynayan Jayson Tatum galibiyetin mimarlarından oldu. Marcus Smart 22, Dennis Schröder 21 ve Al Horford 18 sayı katkı sağladı. Konuk takımda Anthony Davis'in 31, LeBron James'in 23 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 121-118
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 102-105
Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 130-108
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 115-113
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 96-89
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 94-81
Denver Nuggets-Chicago Bulls: 108-114
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 112-104
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 89-108

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NBA'de Phoenix Suns'ın galibiyet serisi 11 maça çıktı
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