Bahçeşehir Koleji lige geri döndü

FIBA Europe Cup’ta ilk turu namağlup bitiren Kırmızı Ejderhalar, ligde de Aliağa Petkim’i 25 sayı farkla devirerek milli maç arasına moralli girdi
ING Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde milli ara öncesi Aliağa Petkim'i konuk eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, rakibini 94-69 yendi ve 4. galibiyetine ulaştı. Kırmızı Ejderhalar karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu 22-20 önde tamamladı. İkinci periyotta BerkayCandan'ın basketleri ile üstünlüğü ele alan kırmızılacivertliler, soyunma odasına 47-35 önde gitti. Konuk ekip ikinci yarıya Browne'ın önderliğinde iyi başlasa da tv molasından sonra Jamal Jones'un sayıları ile farkı açan Bahçeşehir Koleji 65-45'i bulunca mola geldi. Son çeyreğe de Kırmızı Ejderhalar'ın 70-52 üstünlüğüyle girildi. Konuk ekip, Wright-Foreman'ın etkin oyunuyla son çeyreğe 12-3'lük seri yakalayarak başlayıp skoru 73-64'e getirince, Bahçeşehir Koleji mola aldı. Bu mola sonrası fark yeniden 15 sayının üzerine yükseldi ve Bahçeşehir Koleji, parkeden 94- 69 galip ayrılmayı başardı. Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith ve Solomon 18'ersayıyla oynadı. Günün bir diğer maçında Pınar Karşıyaka, Afyon Belediyespor'u 90-76 yendi.
EKSİKLER DÖNÜNCE DAHA İYİ OLACAĞIZ
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Bir süredir, yaşadığımız sakatlıklardan ötürü dar bir rotasyonla idare etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki milli takım arasının bize iyi geleceğini düşünüyorum. İki sporcumuz aramıza katılacak ve antrenman yapmaya başlayacak. Milli takım arasından sonra taraftarlarımıza çok daha iyi basketbol oynayan bir Bahçeşehir Koleji izletmek istiyoruz."