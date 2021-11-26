Milliler direnemedi!

Ay-Yıldızlı ekibimiz 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında deplasmanda Belarus’a yenildi. Larkin’den yoksun Milliler, organize olmakta zorlandı. Ev sahibinde Salash 26 sayıyla yıldızlaştı.
A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi. Larkin ve MelihMahmutoğlu gibi isimlerdenyoksun mücadeleeden Ay-Yıldızlılılar gençlerden oluşan kadrosuyla organize olmakta zorlandı. Ev sahibi takım, ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi. Millilerimiz hücumda istediklerini yapamazken, Belarus soyunma odasına 43-34 üstün gitti. 12 Dev Adam, Şehmusve Muhsin'in etkili oyunuyladirenmeye çalıştı. Ancak 39. dakikada farkı 17 sayıya çıkaran Belarus, salondan 84-70 galip ayrıldı. Rakip takımda Maksim Salash 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milliler grubun ikinci maçındapazar günü Sinan ErdemSpor Salonu'nda BüyükBritanya'yı konuk edecek.Mücadele saat 19.00'dabaşlayacak.