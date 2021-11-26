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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Milliler direnemedi!

Milliler direnemedi!

Ay-Yıldızlı ekibimiz 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında deplasmanda Belarus’a yenildi. Larkin’den yoksun Milliler, organize olmakta zorlandı. Ev sahibinde Salash 26 sayıyla yıldızlaştı.

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi. Larkin ve Melih Mahmutoğlu gibi isimlerden yoksun mücadele eden Ay-Yıldızlılılar gençlerden oluşan kadrosuyla organize olmakta zorlandı. Ev sahibi takım, ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi. Millilerimiz hücumda istediklerini yapamazken, Belarus soyunma odasına 43-34 üstün gitti. 12 Dev Adam, Şehmus ve Muhsin'in etkili oyunuyla direnmeye çalıştı. Ancak 39. dakikada farkı 17 sayıya çıkaran Belarus, salondan 84-70 galip ayrıldı. Rakip takımda Maksim Salash 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milliler grubun ikinci maçında pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Milliler direnemedi!
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