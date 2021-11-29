Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri 12 dev adam Larkin’le coştu
Giriş Tarihi: 29.11.2021

12 dev adam Larkin’le coştu

12 dev adam Larkin’le coştu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki ikinci maçında Büyük Britanya’yı mağlup etti. Shane Larkin 22 sayıyla zaferde başrol oynadı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Belarus'a yenilen A Milli Basketbol Takımımız, dün ise Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etmeyi başardı. İlk yarı 37-37'lik eşitlikle geçilirken ikinci devreye iyi başlayan 12 Dev Adam, Larkin ve Buğrahan'ın müthiş performansıyla parkeden 84-67'lik galibiyetle ayrıldı. Larkin 22 sayıyla maçın en skoreri olurken Buğrahan 17, Metecan da 11 sayıyla oynadı. Gruptaki diğer müsabakada Yunanistan, Belarus'u 77-67 yendi. Millilerimiz B Grubu'ndaki ikinci pencere maçlarında 25 Şubat 2022'de deplasmanda ve 28 Şubat 2022 tarihinde de sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
Özlem Doğaner Türkiye ekonomisindeki son durumu değerlendirdi: 2021 ihracat hedefi 211 milyar dolar
Son dakika: Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti! 21 yıl sonra Kadıköy galibiyeti…
ARKADAŞINA GÖNDER
12 dev adam Larkin’le coştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA