12 dev adam Larkin’le coştu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Belarus'a yenilen A Milli Basketbol Takımımız, dün ise Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etmeyi başardı. İlk yarı 37-37'likeşitlikle geçilirken ikinci devreye iyi başlayan 12 Dev Adam, Larkin ve Buğrahan'ın müthiş performansıyla parkeden 84-67'lik galibiyetle ayrıldı. Larkin 22 sayıyla maçın en skoreri olurken Buğrahan 17, Metecan da 11 sayıyla oynadı. Gruptaki diğer müsabakadaYunanistan, Belarus'u77-67 yendi. Millilerimiz B Grubu'ndaki ikinci pencere maçlarında 25 Şubat 2022'de deplasmanda ve 28 Şubat 2022 tarihinde de sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.