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Giriş Tarihi: 5.12.2021 23:46 Son Güncelleme: 5.12.2021 23:46

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmada yendi!

AA
Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’ni uzatmada yendi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

ANADOLU EFES: 95 - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 88

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu, Burak Yılmaz

Anadolu Efes: Erten Gazi 5, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Micic 23, Larkin 18, Beaubois 6, Dunston 7, Tolga Geçim 7, Buğrahan Tuncer

Bahçeşehir Koleji: Hall 17, Smith 19, Jones 17, Oğuz Savaş 4, Berkay Candan 13, Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Solomon 8, Erkan Yılmaz 8

1. Periyot: 20-18

Devre: 48-40

3. Periyot: 68-67

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkanlar: 34.47 Jones, 44.42 Berkay Candan, 44.55 Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)

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Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmada yendi!
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