Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu
Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:47

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) dünya sıralamasında 16. sıradaki yerini korudu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nde ilk pencerenin tamamlanmasının ardından dünya sıralaması güncellendi. Önceki sıralamada 16'ncılığa gerileyen Türkiye, puanını 487,7'den 495,2'ye çıkarmasına rağmen aynı sırada kalmaya devam etti.

Eleme maçlarında alınan sonuçlar, özellikle Avrupa'da Litvanya, Belçika ve İsveç, Afrika'da Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın sıralamasında değişikliklere neden oldu.

Litvanya bir sıra yükselerek 8'inci sırada İtalya'nın üstüne çıktı. Belçika iki basamak yükselerek 36'ncı olurken, İsveç ise 57'ncilikten 51'inci sıraya yükseldi.

Dünya sıralamasındaki en büyük çıkışı, FIBA Afrika Şampiyonası'nda yarı finale kalan Yeşil Burun Adaları, 100'üncülükten 74'üncü sıraya yükselerek gerçekleştirdi. Asya'da ise Suudi Arabistan 8 basamak yükselerek 79'uncu sıraya yerleşti.

Sıralamada ilk 20 ülke şu şekilde oluştu:

1. ABD 763,3 puan

2. İspanya 724,1 puan

3. Avustralya 690,7 puan

4. Slovenya 676,3 puan

5. Fransa 671,9 puan

6. Sırbistan 664,6 puan

7. Arjantin 656,6 puan

8. Litvanya 649,5 puan

9. İtalya 646,9 puan

10. Yunanistan 641,0 puan

11. Almanya 602,6 puan

12. Çekya 577,9 puan

13. Polonya 560,8 puan

14. Rusya 545,2 puan

15. Brezilya 542,3 puan

16. Türkiye 495,2 puan

17. Venezuela 490,9 puan

18. Kanada 488,8 puan

19. Porto Riko 467,0 puan

20. Dominik Cumhuriyeti 465,7 puan

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı için önemli toplantı gerçekleşti: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye'yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA