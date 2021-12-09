Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bahçeşehir Koleji bıraktığı yerden
Giriş Tarihi: 9.12.2021

Bahçeşehir Koleji bıraktığı yerden

Bahçeşehir Koleji bıraktığı yerden

FIBA Europe Cup’ta ilk turu namağlup lider bitiren Kırmızı Ejderhalar, ikinci tur ilk maçında da Büyük Britanya temsilcisi London Lions’ı 25 sayı farkla yendi

FIBA Europe Cup ilk turunda grubunu namağlup lider bitiren Bahçeşehir Koleji Basketbol takımı, ikinci tura da bomba gibi başladı. Kırmızı Ejderhalar, Büyük Britanya temsilcisi London LionsÜlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda geriden gelerek 107-82 mağlup etmeyi başardı. Maça konuk takım iyi başladı. İlk çeyrek 27-22 Lions üstünlüğüyle biterken ikinci periyotta toparlanan Bahçeşehir, müthiş bir geri dönüşe imza atarak soyunma odasına 50-49 üstün gitti. İkinci devreye Berkay ve Jamar'ın üçlükleriyle başlayan temsilcimiz, farkı iyice açtı. Son çeyreğe gidilirken 80-61'lik Bahçeşehir üstünlüğü vardı. Bu bölümde de avantajını koruyan ve Williams'la etkili olan kırmızı-lacivertliler, parkeden 107- 82'lik zaferle ayrılıp ikinci tura galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı.

'YORGUNLUĞA RAĞMEN KAZANDIK'
Bahçeşehir Başantrenörü Erhan Ernak, yorgunluğa rağmen çok iyi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi. Ernak, ''Kendi evimizde mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı. Hafta sonu oynadığımız Anadolu Efes mücadelesinin yorgunluğu ve kırgınlığına rağmen ikinci çeyrek hariç iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım kalan maçlarda da aynı enerjiyi sahaya yansıtabiliriz. Oyuncularımı emekleri için tebrik, buraya gelip gücümüze güç katan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan stokçuluğa karşı net mesaj: Gözlerinin yaşına bakılmayacak
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
İngiltere'yi sallayan görüntüler! Başbakan Johnson özür diledi, sözcü istifa etti
CHP’nin adayı Abdullah Gül mü? Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten flaş açıklamalar
Son dakika: Lazio-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den cezalar için flaş sözler! "Dünyanın hiçbir yerinde yok..."
Son saniye golü lideri değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen maç...
Son dakika: TBMM'de HDP'li Nusrettin Maçin'e ceza verildi
Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeşehir Koleji bıraktığı yerden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA