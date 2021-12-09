Bahçeşehir Koleji bıraktığı yerden

FIBA Europe Cup’ta ilk turu namağlup lider bitiren Kırmızı Ejderhalar, ikinci tur ilk maçında da Büyük Britanya temsilcisi London Lions’ı 25 sayı farkla yendi
FIBA Europe Cup ilk turunda grubunu namağlup lider bitiren Bahçeşehir Koleji Basketbol takımı, ikinci tura da bomba gibi başladı. Kırmızı Ejderhalar, Büyük Britanya temsilcisi London Lions'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda geriden gelerek 107-82 mağlup etmeyi başardı. Maça konuk takım iyi başladı. İlk çeyrek27-22 Lions üstünlüğüylebiterken ikinci periyotta toparlanan Bahçeşehir, müthiş bir geri dönüşe imza atarak soyunma odasına 50-49 üstün gitti. İkinci devreyeBerkay ve Jamar'ınüçlükleriyle başlayantemsilcimiz, farkı iyiceaçtı. Son çeyreğe gidilirken 80-61'lik Bahçeşehir üstünlüğü vardı. Bu bölümde de avantajını koruyan ve Williams'la etkili olan kırmızı-lacivertliler, parkeden 107- 82'lik zaferle ayrılıp ikinci tura galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı.
'YORGUNLUĞA RAĞMEN KAZANDIK'
Bahçeşehir Başantrenörü Erhan Ernak, yorgunluğa rağmen çok iyi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi. Ernak, ''Kendi evimizde mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı. Hafta sonu oynadığımız Anadolu Efes mücadelesinin yorgunluğu ve kırgınlığına rağmen ikinci çeyrek hariç iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım kalan maçlarda daaynı enerjiyi sahaya yansıtabiliriz. Oyuncularımı emekleri için tebrik, buraya gelip gücümüze güç katan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.