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Giriş Tarihi: 12.12.2021 01:33 Son Güncelleme: 12.12.2021 01:42

Ibrahimovic 90+2'de Milan'ı mağlubiyetten kurtardı!

AA
Ibrahimovic 90+2’de Milan’ı mağlubiyetten kurtardı!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, deplasmanda Udinese ile İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'in 90+2'de attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Udine'deki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri Milan, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Beto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Milan'ı mağlup olmaktan İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic 90+2. dakikada attığı golle kurtardı.

90+5. dakikada Udinese'de Isaac Success direkt kırmızı kart görerek, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu. 1-1'lik eşitlikle biten mücadele sonunda iki takım puanları paylaştı.

Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 39'a çıkarttı ve ilk sıradaki yerini maç fazlasıyla korudu. Udinese ise puanını 17'ye çıkarttı ve 15. sırada yer aldı.

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Ibrahimovic 90+2'de Milan'ı mağlubiyetten kurtardı!
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