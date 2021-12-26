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Giriş Tarihi: 26.12.2021 22:36 Son Güncelleme: 26.12.2021 22:37

Galatasaray deplasmanda TOFAŞ'ı yendi!

AA
Galatasaray deplasmanda TOFAŞ’ı yendi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti.

TOFAŞ: 77 - GALATASARAY NEF: 88

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç Çöl

Galatasaray Nef: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23, Kravish 19, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 2, Okben Ulubay, Blackshear 11, Canberk Kuş

1. Periyot: 25-23

Devre: 40-51

3. Periyot: 64-63

Beş faulle çıkan: 34.05 Cook (TOFAŞ)

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Galatasaray deplasmanda TOFAŞ'ı yendi!
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