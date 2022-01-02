TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu SABAH'a konuştu! "Mazaretlere sığınmadık"

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda ikinci dönemine başlayan Hidayet Türkoğlu ilk röportajını SABAH SPOR'a verdi. İki adaya karşı girdiği kongrede aldığı 108 oy için "Üyeler gerçek anlamda basketbolu daha iyi yerlere taşımak istediğimizi gördüler. Önümüzdeki üç yılda yapacaklarımızı doğru bir şekilde anlattığımız için de bizimle devam kararı verildi. Hepsine teşekkür ederim" yorumunu yapan Türkoğlu 3 yıllık süredeki planlarını da anlattı:





"BGM BÜYÜK KATKI YAPACAK"

"Geçen 5 yılda eksik bulduğumuz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler de var tabii. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ihalesi yapıldı. İnşallah onu 1.5-2 yılda bitireceğiz. O zaman basketbol ailesi olarak hem bu tesisi kullanma hem de milli takımlar anlamında yapacağımız organizasyonlarda daha net adımlar atabileceğimize inanıyorum. Bunun dışında geldiğimizden beri gerçekten görünürlük anlamında çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum.