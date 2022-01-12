Kanarya’dan güç gösterisi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 94-80 mağlup etti. İlk periyodu Yunan ekibi17-11 önde tamamladı. Kanarya 7-0'lık seri yakalasa da Olympiakos toparlanıp soyunmaodasına 39-36 üstün gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan Kanarya, 3 sayı çizgisiningerisinden 7 isabet buldu ve final periyoduna66-59 önde girdi. Son bölümde de farkını konuşturan F.Bahçe, parkeden 90-84 galip ayrıldı. Melih Mahmutoğlu 17, Dyshawn Pierre 14, Polonara da 13 sayı atarken, Olympiakos'ta Kostas Sloukas ve Dorsey 14'er sayıyla oynadı.