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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Kanarya’dan güç gösterisi

Kanarya’dan güç gösterisi
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 94-80 mağlup etti. İlk periyodu Yunan ekibi 17-11 önde tamamladı. Kanarya 7-0'lık seri yakalasa da Olympiakos toparlanıp soyunma odasına 39-36 üstün gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan Kanarya, 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 isabet buldu ve final periyoduna 66-59 önde girdi. Son bölümde de farkını konuşturan F.Bahçe, parkeden 90-84 galip ayrıldı. Melih Mahmutoğlu 17, Dyshawn Pierre 14, Polonara da 13 sayı atarken, Olympiakos'ta Kostas Sloukas ve Dorsey 14'er sayıyla oynadı.

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Kanarya’dan güç gösterisi
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