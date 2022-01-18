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Giriş Tarihi: 18.1.2022 20:25 Son Güncelleme: 18.1.2022 20:25

Anadolu Efes'ten Semt77 Yalovaspor'a 19 sayı fark!

AA
Anadolu Efes’ten Semt77 Yalovaspor’a 19 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 88-69 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 88-69 yendi.

SEMT77 YALOVASPOR: 69 - ANADOLU EFES: 88

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali Köseoğlu

Semt77 Yalovaspor: Jones 10, Williams 8, Lee 13, Mert Celep 8, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan 2, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 3, Can Altıntığ 12, Muhammed Doğan Şenli 2

Anadolu Efes: Micic 12, Moerman 12, Simon 12, Yiğitcan Saybir 4, Bryant 8, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 5, Pleiss 23, Buğrahan Tuncer 12

1. periyot: 15-24

Devre: 35-50

3. periyot: 52-63

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Anadolu Efes'ten Semt77 Yalovaspor'a 19 sayı fark!
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