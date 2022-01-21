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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:41 Son Güncelleme: 21.1.2022 10:48

Konferans lideri Phoenix durdurulamıyor! NBA'de üst üste 5. galibiyet...

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Konferans lideri Phoenix durdurulamıyor! NBA’de üst üste 5. galibiyet...

NBA'de Phoenix rüzgarı devam ediyor. Dün gece oynanan maçta Batı Konferansı lideri Phoenix, evinde konuk ettiği Dallas Mavericks'i 109-101 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Devin Booker, 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Phoenix Suns, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 109-101 yendi. Batı Konferansı lideri Suns, Mavericks karşısında son çeyrekte yakaladığı 20-4'lük seriyle kazanarak üst üste 5 olmak üzere sezonun 35. galibiyetini aldı.

Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Chris Paul 20 sayı, 5 ribaunt, 11 asistle oynadı.

Batı Konferansı'nda 26 galibiyet, 20 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Jalen Brunson 19 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 18 sayı, 11 ribaunt üretti.

- PACERS, WARRİORS'I UZATMADA GEÇTİ

Indiana Pacers, Golden State Warriors'a konuk olduğu mücadeleyi uzatmada 121-117 kazandı. Pacers'ta Chris Duarte'nin 27, Justin Holiday'in 16 ve Isaiah Jackson'ın 15 sayısı, sezonun 17. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Batı Konferansı'nda 32 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Warriors adına Stephen Curry 39 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Kevon Looney 13 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanında 102-91 kazanarak 17 galibiyete ulaştı.

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Konferans lideri Phoenix durdurulamıyor! NBA'de üst üste 5. galibiyet...
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