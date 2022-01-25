NBA’de Phoenix Suns, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

CAVALİERS ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Çekişmeli geçen diğer karşılaşmada ise Cleveland Cavaliers, konuk ettiği New York Knicks'i 95-93 mağlup etti. Son 10 maçta 8 kez kazanan Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı ve 11 ribaunt, Evan Mobley 15 sayı ve 12 ribaunt, Darius Garland 13 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Milli oyuncu Cedi Osman ise 10 dakika 44 saniye süre bulduğu maçta skor üretemezken, 2 asist ve 1 ribauntla mücadele etti. Sezonun 25. yenilgisini alan Knicks'te RJ Barret 24 sayı, Julius Randle 18 sayı ve 7 ribaunt, Obi Toppin 13 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.