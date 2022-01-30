Derbide Anadolu Efes’ten Fenerbahçe Beko’ya 20 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbide Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 91-71 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik Anadolu Efes, ligde 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, uzak mesafeden kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 2 sayılık üstünlük elde etti: 11-13. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümü daha üstün oynayan sarı-lacivertliler, Henry'nin 15 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.