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Giriş Tarihi: 31.1.2022 10:16 Son Güncelleme: 31.1.2022 10:25

Suns'ı Spurs de durduramadı! Cedi'li Cavs'tan sürpriz yenilgi

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Suns’ı Spurs de durduramadı! Cedi’li Cavs’tan sürpriz yenilgi

NBA'de lider durumda bulunan Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü 115-110 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı. Suns'ın yıldızı Chris Paul 20 sayı, 19 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Bridges 26, Booker ise 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Öte yandan Detroit Pistons, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Cleveland Cavaliers'ı 115-105 yenerken, Cedi Osman'ın 13 sayısı Cavs'a yetmedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde San Antonio Spurs'ü 115-110 yenen Phoenix Suns, üst üste 10. galibiyetini aldı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Suns, ağırladığı Spurs'ü mağlup ederek 49. maçında 40. galibiyetini de elde etmiş oldu.


Suns'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul 20 sayı, 19 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Mikal Bridges 26 sayı, 8 ribaunt, Devin Booker da 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'te Doug McDermott 24, Lonnie Walker 22 sayı kaydetti.

CEDİ'DEN PİSTONS'A KARŞI 13 SAYI

Ligin sondan 2. sırasındaki Detroit Pistons, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Cleveland Cavaliers'ı 115-105 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.

Ev sahibi Pistons'ta 31 sayı kaydeden Saddiq Bey, sahanın en skoreri oldu. Çaylak oyuncu Cade Cunningham ise 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 7 asist, Evan Mobley 18 sayı, 9 ribaunt, 3 blok, Jarrett Allen 15 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman, 13 sayıyla mücadele etti.

HAWKS PEŞ PEŞE 7. MAÇINI KAZANDI

Doğu Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Atlanta Hawks, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 129-121 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Hawks'ta Trae Young 36 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, John Collins 20 sayı, 11 ribaunt, 3 top çalmayla "double double" yaptı.

LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk'un 33 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis'in 27 sayı, 5 ribaunt ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 12 asist, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 129-121

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 90-115

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 130-116

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-105

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 100-136

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 110-108

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 126-106

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 115-110

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Suns'ı Spurs de durduramadı! Cedi'li Cavs'tan sürpriz yenilgi
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