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Giriş Tarihi: 2.2.2022 10:38 Son Güncelleme: 2.2.2022 10:39

Phoenix Suns ve Golden State Warriors durdurulamıyor!

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Phoenix Suns ve Golden State Warriors durdurulamıyor!

NBA'de Batı Konferansı'nın zirvesindeki iki takım kazanmaya devam ediyor. Brooklyn Nets'i yenen Phoenix Suns üst üste 11, San Antonio Spurs'u deviren Golden State Warriors ise peş peşe 7. maçını kazandı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı lideri Suns 50. maçında 41'inci, takipçisi Warriors ise 52. karşılaşmasında 39. galibiyetini aldı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns, sahasında Brooklyn Nets'i 121-111 yendi. Suns'ı galibiyete, 35 sayı, 6 ribaunt üreten Devin Booker, 27 sayı, 8 ribauntla oynayan Mikal Bridges ve 20 sayı, 14 asistle "double double" yapan Chris Paul taşıdı.

Kevin Durant'in yokluğunda arka arkaya 5. mağlubiyetini yaşayan Nets'te James Harden 22 sayı, 10 asist, 5 ribaunt ve Kyrie Irving 26 sayıyla mücadele etti.

Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green gibi as oyuncularından yoksun sahaya çıkan Warriors, San Antonio Spurs deplasmanından 124-120 galip ayrıldı.

Warriors'ta Jordan Poole 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Damion Lee 21, Moses Moody 20 ve Jonathan Kuminga 19 sayı kaydetti.

BUCKS, GİANNİS'İN ÇOK YÖNLÜ OYUNUYLA KAZANDI

Son şampiyon Milwaukee Bucks, evinde Washington Wizards'ı 112-98 mağlup etti.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Jrue Holiday 22, Bobby Portis 17 sayılık katkıda bulundu.

Yenilgi serisi 6 maça çıkan Wizards'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 11 ribaunt, 3 blok ve Montrezl Harrell 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 101-111

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 112-98

Toronto Raptors-Miami Heat: 110-106

Chicago Bulls-Orlando Magic: 126-115

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 130-115

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 120-124

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 121-111

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Phoenix Suns ve Golden State Warriors durdurulamıyor!
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