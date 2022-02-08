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Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:32 Son Güncelleme: 8.2.2022 11:34

Phoenix Suns'tan 43. galibiyet! Chicago Bulls'u devirdi

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Phoenix Suns’tan 43. galibiyet! Chicago Bulls’u devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde lider Phoenix Suns ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Suns, deplasmanda Bulls'u 127-124 devirdi. Suns'ta Devin Booker 38 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla yıldızlaştı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Sezonun formda takımı Phoenix Suns, 53. maçında 43. galibiyetine Bulls deplasmanında ulaşarak Batı Konferansı liderliğini sürdürdü.

Suns'ta Devin Booker 38 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Chris Paul 19 sayı ve 11 asist, JaVale McGee 16 sayı ve 8 ribaunt, Mikal Bridges 15 sayı, Deandre Ayton 13 sayı ve 9 ribaunt, Jae Crowder ise 10 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 21. kez kaybeden Bulls'ta DeMar DeRozan 38 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Zach LaVine 32 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Nikola Vucevic ise 13 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi.

LİDER MİAMİ HEAT'TEN 35. GALİBİYET

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Miami Heat, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-100 mağlup ederek sezonun 35. galibiyetine imza attı.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran konferans lideri Heat'te 21 sayı ve 7 ribauntla Bam Adebayo, 19 sayıyla Jimmy Butler takımın en skorerleri olurken, 7 dakika 52 saniye sahada kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretti.

Sezonun 29. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta en skorer oyuncu, 20 sayıyla Corey Kispert oldu.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Miami Heat: 100-121

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 101-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-110

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-127

Utah Jazz-New York Knicks: 113-104

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Phoenix Suns'tan 43. galibiyet! Chicago Bulls'u devirdi
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