Suns’a şampiyonluk yolunda ağır darbe! Takımın yıldızı sakatlandı

Kariyerinde elinden 4 ameliyat geçirdiğini hatırlatan Paul, "Sakatlığım daha kötü olmadığı için şanslıyım. Bir süre oynayamazsam, takım arkadaşlarımın yokluğumu hissettirmeyeceğini biliyorum. Mümkün olduğunca hızlı iyileşmeye çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı. 12 kez all-star seçilen Paul, bu sezon 14,9 sayı ve 10,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.