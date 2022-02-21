Suns’a şampiyonluk yolunda ağır darbe! Takımın yıldızı sakatlandı

ABD basınında yer alan haberlere göre, geçen haftaki Houston Rockets karşılaşmasında sakatlanan Paul'ün, sağ el başparmağında avülsiyon kırığı tespit edildi. Hafta sonu boyunca sağ elindeki sargı dikkati çeken Paul, yalnızca 2 dakika forma giydiği all-star maçından bir gün önce düzenlenen basın toplantısında, sakatlığının detaylarına ilişkin bilgi vermekten kaçınmıştı.
Kariyerinde elinden 4 ameliyat geçirdiğini hatırlatan Paul, "Sakatlığım daha kötü olmadığı için şanslıyım. Bir süre oynayamazsam, takım arkadaşlarımın yokluğumu hissettirmeyeceğini biliyorum. Mümkün olduğunca hızlı iyileşmeye çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı. 12 kez all-star seçilen Paul, bu sezon 14,9 sayı ve 10,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.