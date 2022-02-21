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Giriş Tarihi: 21.2.2022 16:52 Son Güncelleme: 21.2.2022 17:12

Suns’a şampiyonluk yolunda ağır darbe! Takımın yıldızı sakatlandı

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Suns’a şampiyonluk yolunda ağır darbe! Takımın yıldızı sakatlandı

NBA’de Phoenix Suns forması giyen yıldız oyun kurucu Chris Paul sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıracak. NBA All-Star arasına lider giren Suns’ın 36 yaşındaki basketbolcusunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, geçen haftaki Houston Rockets karşılaşmasında sakatlanan Paul'ün, sağ el başparmağında avülsiyon kırığı tespit edildi. Hafta sonu boyunca sağ elindeki sargı dikkati çeken Paul, yalnızca 2 dakika forma giydiği all-star maçından bir gün önce düzenlenen basın toplantısında, sakatlığının detaylarına ilişkin bilgi vermekten kaçınmıştı.

Kariyerinde elinden 4 ameliyat geçirdiğini hatırlatan Paul, "Sakatlığım daha kötü olmadığı için şanslıyım. Bir süre oynayamazsam, takım arkadaşlarımın yokluğumu hissettirmeyeceğini biliyorum. Mümkün olduğunca hızlı iyileşmeye çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı. 12 kez all-star seçilen Paul, bu sezon 14,9 sayı ve 10,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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Suns’a şampiyonluk yolunda ağır darbe! Takımın yıldızı sakatlandı
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