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Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:48 Son Güncelleme: 25.3.2022 10:58

Devin Booker yıldızlaştı, Phoenix Suns liderliği garantiledi! 60. galibiyet…

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Devin Booker yıldızlaştı, Phoenix Suns liderliği garantiledi! 60. galibiyet…

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Phoenix Suns, Devin Booker’la güldü. Attığı 49 sayıyla sahada yıldızlaşan Booker, takımına Denver Nuggests deplasmanında 140-130’luk galibiyeti getirdi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Normal sezonun bitimine 8 maçı kalan Suns, Nuggets deplasmanında Devin Booker'ın 49 sayı, 10 asistlik performansıyla galibiyete ulaşarak play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi.

Üst üste 7, sezonun 60. galibiyetini alan Suns'ta Mikal Bridges 22 sayı, sakatlığını atlatarak 15 maç sonra sahalara dönen Chris Paul ise 17 sayı, 13 asistle oynadı.

Batı Konferansı 6'ncısı (43 galibiyet, 31 mağlubiyet) Nuggets'ta Nikola Jokic 28, Bones Hyland 23 sayı buldu.

CEDİ OSMAN'DAN 4 SAYI

Play-off mücadelesi veren takımların maçında Toronto Raptors, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 117-104 mağlup etti.

Ev sahibi Raptors'ta Pascal Siakam 35 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle takımının 41. galibiyetinde ön plana çıktı.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen'in 20, Darius Garland'ın 18 sayısı sezonun 32. yenilgisini önleyemedi. Cedi Osman, mücadeleyi 4 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-104

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 133-103

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 114-102

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 126-109

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 130-140

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Devin Booker yıldızlaştı, Phoenix Suns liderliği garantiledi! 60. galibiyet…
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