Galatasaray derbide deplasmanda Beşiktaş’ı devirdi!

İlk çeyrekte dış atışlarda kötü yüzde yakalayan ama boyalı alanda etkili olan rakibine karşı ikinci periyotta alan savunması yapan Galatasaray Nef, Trimble'ın üç sayılık basketiyle 12. dakikada skoru lehine çevirmeyi bildi: 17-18. Dış atışlarda kötü yüzde yakalayan Beşiktaş Icrypex, topu pota altına geçirerek sayıyı zorladı. Bu şekilde kazandığı faul atışlarından sayı bulan siyah-beyazlı takım, Jefferson'ın sayılarıyla 16. dakikada 25-23 öne geçti. Egehan ile üç sayılık basket de atan ev sahibi takım, 18. dakikada farkı 12 sayıya (35-23) çıkarırken, soyunma odasına da 38-28 üstün gitti.