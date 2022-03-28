Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Celtics ve Suns kazanmaya devam ediyor! Lakers için tehlike çanları
Giriş Tarihi: 28.3.2022 10:40

NBA'de Celtics ve Suns kazanmaya devam ediyor! Lakers için tehlike çanları

AA
NBA’de Celtics ve Suns kazanmaya devam ediyor! Lakers için tehlike çanları

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de heyecan devam ediyor. Gece oynana maçta Boston Celtics peş peşe 6'ncı, Phoenix Suns ise üst üste 8. galibiyetini elde etti. Diğer yandan bu sezon kariyer rekorları kıran LeBron James, play-off'u kaçırma tehlikesi yaşıyor. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 134-112 yenerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Boston Celtics'i galibiyete, 34 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jayson Tatum ve 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Jaylen Brown taşıdı.

LİDER PHOENİX KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Lig lideri Phoenix Suns da seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers maçını 114-104 kazandı. Suns'ta Devin Booker 35 sayı, Chris Paul 19 sayı, 14 asist ve Deandre Ayton 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 37 sayı, 15 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

- IRVİNG SEZONUN İLK İÇ SAHA MAÇINA ÇIKTI

Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, Brooklyn'in de bağlı olduğu New York'taki zorunlu aşı uygulamasının gevşetilmesi sonrası bu sezon ilk kez seyircisinin önüne çıktı.

Misafir ekip Charlotte Hornets, LaMelo Ball'un 33 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Miles Bridges'in 24 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde sahadan 119-110 galip ayrıldı.

Nets'te Kevin Durant 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı. Irving 16 sayı, 11 asist, Andre Drummond da 20 sayı, 17 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla "double double" yaptı.

LAKERS İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi açısından önem taşıyan maçta New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers'ı 116-108 yenerek 9. sıraya yükseldi.

Son 10 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşayan Lakers, 10. sıraya geriledi ve arkasındaki San Antonio Spurs ile arasındaki fark maça indi.

Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Trey Murphy 21 sayı ve Jonas Valanciunas 19 sayı, 12 ribauntla oynadı.

39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 102-104

Washington Wizards-Golden State Warriors: 123-115

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-104

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 134-112

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 116-108

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 110-119

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 114-100

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Helal! Adanalı Celal!
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
“Adnancılar yazsa bu kadar olurdu”
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Celtics ve Suns kazanmaya devam ediyor! Lakers için tehlike çanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA