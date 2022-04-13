‘Zehirlendik’ dedi, kınandı!

Fenerbahçe, FIBA KadınlarAvrupa Ligi'ni 4. kez finaldekaybederken, ABD'li oyuncuKayla McBride'ın sosyal medyahesabından final öncesi gıda zehirlenmesiyaşadıklarını açıklamasıve takıma tepki gelmesini eleştirmesinedair yaptığı paylaşımıkınadı. Yaşananlarla ilgili bilgiverilen açıklamada, McBride'ın 8Nisan Cuma, başantrenör VictorLapena, yardımcı antrenör ÖmerBuharalı, oyuncular Satou Saballyve Alina Iagupova'nın ise 9 NisanCumartesi günü rahatsızlık geçirdiğibelirtilip şu ifadeler kullanıldı:"Gerekli vitamin takviyeleriyapılmış ve takım sahaya eksiksizolarak çıkmıştır. OyuncumuzKayla McBride'ın tamamen maçıkaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüylesosyal medya hesaplarındanyaptığı açıklamayı doğrubulmadığımızı, bu tavrıtasvip etmediğimizivurgulamakisteriz."