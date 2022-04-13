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Giriş Tarihi: 13.4.2022

‘Zehirlendik’ dedi, kınandı!

‘Zehirlendik’ dedi, kınandı!
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni 4. kez finalde kaybederken, ABD'li oyuncu Kayla McBride'ın sosyal medya hesabından final öncesi gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıklaması ve takıma tepki gelmesini eleştirmesine dair yaptığı paylaşımı kınadı. Yaşananlarla ilgili bilgi verilen açıklamada, McBride'ın 8 Nisan Cuma, başantrenör Victor Lapena, yardımcı antrenör Ömer Buharalı, oyuncular Satou Sabally ve Alina Iagupova'nın ise 9 Nisan Cumartesi günü rahatsızlık geçirdiği belirtilip şu ifadeler kullanıldı: "Gerekli vitamin takviyeleri yapılmış ve takım sahaya eksiksiz olarak çıkmıştır. Oyuncumuz Kayla McBride'ın tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı, bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak isteriz."

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‘Zehirlendik’ dedi, kınandı!
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