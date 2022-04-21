Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano’ya mağlup oldu

Maçın ikinci periyodunda büyük çekişme yaşandı ve 16. dakika 27-27 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes, ilk yarının bitimine 2 dakika 49 saniye kala 33-28 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde konuk ekip sayı bulamazken, İtalya temsilcisi oyunda dengeyi kurmayı başardı ve son saniyede Shield'in basketiyle soyunma odasına 33-33 beraberlikle gitmesini bildi.

İkinci yarının başında Larkin ile üst üste iki dış atış kaçıran Anadolu Efes, ilk devrenin etkisiz ismi Shields'ı durdurmakta zorlandı ve 24. dakikada 42-35 geriye düştü. Rodriguez ile üç sayılık basketler bulan AX Armani Exchange Milan, Ricci ile dışardan bir basket daha buldu ve 28. dakikada farkı 10 sayıya (53-43) çıkardı. Kalan sürede iyi savunma yapan Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve üçüncü periyot sonunda farkı bir sayıya indirdi: 53-52.