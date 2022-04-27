Basketbolda bir kupa daha! Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup şampiyonu oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen Bahçeşehir Koleji, şampiyon oldu. Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.