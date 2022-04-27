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Giriş Tarihi: 27.4.2022 21:59 Son Güncelleme: 27.4.2022 22:10

Basketbolda bir kupa daha! Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup şampiyonu oldu

Basketbolda bir kupa daha! Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup şampiyonu oldu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen Bahçeşehir Koleji, şampiyon oldu. Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka tamamı dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Jones ve Smith önderliğinde bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 26-11. İlk periyodu Bahçeşehir Koleji 30-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan misafir takım, ilk 6 dakikada Bahçeşehir Koleji'ne sayı şansı tanımadı. Rossi'nin 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı tek hanelere çeken (30-22) Unahotels Reggio Emilia, 17. dakikada Johnson'un basketiyle seriyi 15-0'a getirdi ve öne geçti: 30-31. İkinci periyottaki ilk sayısını 17. dakikada teknik faulden Kartal Özmızrak ile bulan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Hall'un 21. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 64-56 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, parkeden 90-74 galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertlilerde 17 sayı kaydeden Jamar Smith takımı adına galibiyette önemli rol oynadı.

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Basketbolda bir kupa daha! Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup şampiyonu oldu
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