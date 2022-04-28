Frutti Extra Bursa yolu yarıladı

Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı deplasmanda devirip çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, emin adımlarla yoluna davam ediyor. Yeşil-beyazlılar, çeyrek final mücadelesindeCedevita Olimpija takımını Slovenya'da 85-83yenerek yarı finale adını yazdırdı. Bursa temsilcisi son 4'te Andorra ekibi MoraBanc Andorra ile eşleşti. Maçlar 3-4 Mayıs'ta oynanacak. Frutti Extra Bursaspor'da Needham 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Holland 16, Onuralp ise 14 sayı kaydetti.