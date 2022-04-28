Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Frutti Extra Bursa yolu yarıladı
Giriş Tarihi: 28.4.2022

Frutti Extra Bursa yolu yarıladı

Frutti Extra Bursa yolu yarıladı
Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı deplasmanda devirip çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, emin adımlarla yoluna davam ediyor. Yeşil-beyazlılar, çeyrek final mücadelesinde Cedevita Olimpija takımını Slovenya'da 85-83 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Bursa temsilcisi son 4'te Andorra ekibi MoraBanc Andorra ile eşleşti. Maçlar 3-4 Mayıs'ta oynanacak. Frutti Extra Bursaspor'da Needham 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Holland 16, Onuralp ise 14 sayı kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Frutti Extra Bursa yolu yarıladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA