Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup etti. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Miami'de Tyler Herro 25 sayı, 7 asist Bam Adebayo 24 sayı, 12 ribaund ve Jimmy Butler 15 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti.