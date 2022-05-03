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Giriş Tarihi: 3.5.2022 13:47

Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti

İHA
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup etti. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Miami'de Tyler Herro 25 sayı, 7 asist Bam Adebayo 24 sayı, 12 ribaund ve Jimmy Butler 15 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti.

Takımda ayrıca milli basketbolcu Ömer Yurtseven 5 dakika parkede kaldı ve 6 sayı ile oynadı. Philadelphia'da ise Tobias Harris 27, Tyrese Maxey'in 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Philadelphia'da milli oyuncu Furkan Korkmaz ise süre aldığı 10 dakikada 9 sayı, 1 ribaund ile katkı verdi.

LUKA DONCİC'İN 45 SAYISISI DALLAS'A YETMEDİ

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns Footprint Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 121-114 yenerek seriyi 1-0 yaptı. Phoenix'te Deandre Ayton 25 sayı, 8 ribaund, Devin Booker 23 sayı, 9 ribaund ve Chris Paul 19 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 45 sayı, 12 ribaundu yetmedi.

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Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti
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