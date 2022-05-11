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Giriş Tarihi: 11.5.2022 21:17 Son Güncelleme: 11.5.2022 22:27

Frutti Extra Bursaspor şampiyonluk için parkede! Virtus Bologna - Bursaspor (CANLI)

Frutti Extra Bursaspor şampiyonluk için parkede! Virtus Bologna - Bursaspor CANLI

7DAYS EuroCup'ta bu sezon performansıyla tarih yazan Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın favorilerini birer birer mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Finalde İtalyan ekibi Bologna ile karşılaşacak olan Bursaspor, dev mücadeleden galip ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu akşam saat 21.30’da başlayacak karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 7DAYS EuroCup Finali'nde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor ile İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna karşı karşıya geliyor.

Bursaspor, final yolunda birbirinden önemli rakipleri mağlup ederek basketbolda adeta tarih yazdı. Partizan, Cedevita Olimpija ve ardından da MoraBanc Andorra'yı deplasmanda mağlup eden temsilcimiz, şampiyonluğa bir galibiyet uzaklıkta.

Bu akşam Saat 21.30'da başlayacak Virtus Bologna - Bursaspor 7DAYS EuroCup finali, hem TRT Spor Yıldız hem de S Sport 2 kanallarından ekranlara geliyor.

İLK ÇEYREK SONUCU | Virtus Bologna 25-12 Frutti Extra Bursaspor

İKİNCİ ÇEYREK | Virtus Bologna 41-28 Frutti Extra Bursaspor

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Frutti Extra Bursaspor şampiyonluk için parkede! Virtus Bologna - Bursaspor (CANLI)
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