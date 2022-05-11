Frutti Extra Bursaspor şampiyonluk için parkede! Virtus Bologna - Bursaspor (CANLI)

Bursaspor, final yolunda birbirinden önemli rakipleri mağlup ederek basketbolda adeta tarih yazdı. Partizan, Cedevita Olimpija ve ardından da MoraBanc Andorra'yı deplasmanda mağlup eden temsilcimiz, şampiyonluğa bir galibiyet uzaklıkta.

Bu akşam Saat 21.30'da başlayacak Virtus Bologna - Bursaspor 7DAYS EuroCup finali, hem TRT Spor Yıldız hem de S Sport 2 kanallarından ekranlara geliyor.

İLK ÇEYREK SONUCU | Virtus Bologna 25-12 Frutti Extra Bursaspor

İKİNCİ ÇEYREK | Virtus Bologna 41-28 Frutti Extra Bursaspor