Fenerbahçe Bursaspor’u geçti yarı finale yükseldi!

Üçüncü periyoda iki takım da üst üste top kayıpları yaparak başladı. Bu çeyrekte iyi savunma yapan sarı-lacivertliler, 28. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 69-52. Periyodun sonlarında locada bulunan az sayıdaki Bursaspor taraftarıyla sarı-lacivertli taraftarlar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle müsabaka bir süre durdu. Polisin araya girmesiyle ortamın yatışmasının ardından karşılaşma devam etti. Konuk takım taraftarları ise salondan çıkarıldı. Verilen aradan sonra Onuralp Bitim ile hücumda etkili olan Frutti Extra Bursaspor farkı indirse de final periyoduna Fenerbahçe Beko'nun 70-61 üstünlüğüyle girildi.