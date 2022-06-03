LeBron James’in serveti akıllara durgunluk verdi! Rekor kırdı…

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, 19 yıllık kariyeri boyunca yalnızca 4. kez Playoff'ları kaçırırken başka bir konuda isminden söz ettirmeye devam ediyor.
Forbes'ta yer alan habere göre 18 kez NBA All-Star seçilen, 4 NBA şampiyonluğu bulunan ve 2 Olimpiyat altın madalyası sahibi olan LeBron James, bu kez başka hiçbir NBA oyuncusunun yapamadığı bir şeyi yaparak tarihe geçti. Geçen yıl 121,2 milyon Dolar'lık bir kazanç sağlayan yıldız basketbolcu, Forbes'un tahminlerine göre aktif spor kariyeri devam ederken milyarder olmayı başardı.
1 MİLYAR DOLAR
Net varlıklarının 1 milyar Dolar'ı bulduğu tahmin edilen 37 yaşındaki süperstar, milyarderler listesine giren ilk aktif NBA oyuncusu olmayı da başardı. Daha önce milyarderler listesine girmeyi başaran tek basketbolcu, NBA efsanesi Michael Jordan'dı. Ancak Charlotte Hornets'in sahibi olan efsane basketbolcu, bu başarıya aktif kariyerinin bitmesinden yaklaşık 10 sene sonra ulaştı.
EN BÜYÜK HEDEFİ
LeBron James, 2014 yılında GQ'ya verdiği demeçte, milyarder olmanın kendisinin en büyük hedefi olduğunu belirterek şu sözleri dile getirmişti: "Bu benim en büyük hedefim. Açıkçası işimi en üst düzeye çıkarmak istiyorum. Ve eğer bunu başarırsam, eğer bir milyar dolarlık bir sporcu olursam! Aman Tanrım, heyecanlanacağım."
TİCARİ GİRİŞİMLERİ
NBA'in en yüksek ücretli aktif oyuncusu olarak Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'tan 385 milyon dolardan fazla yıllık maaş alan LeBron James, saha dışındaki ticari girişimlerinden 900 milyon Dolar'dan fazla gelir elde etti. Yıldız basketbolcunun vergi kesintileri öncesi kazancının 1.2 milyar Dolar'ı aştığı tahminler arasında yer alıyor
ÖMÜR BOYU SPONSORLUK
2003 yılında 2 büyük firmada gelen teklifi reddeden ve ilk anlaşmasını projesini daha uzun vadeli olarak değerlendirdiği için Nike ile gerçekleştiren LeBron, 2015 yılında ise bu birlikteliği kendisine yılda on milyonlar kazandıran ömür boyu bir anlaşmaya çevirmeyi de başardı
Geçtiğimiz yıl LeBron James, ünlü markalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde dünyanın en çok kazanan ikinci sporcusu da olmayı başardı.