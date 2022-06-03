LeBron James’in serveti akıllara durgunluk verdi! Rekor kırdı…

ÖMÜR BOYU SPONSORLUK

2003 yılında 2 büyük firmada gelen teklifi reddeden ve ilk anlaşmasını projesini daha uzun vadeli olarak değerlendirdiği için Nike ile gerçekleştiren LeBron, 2015 yılında ise bu birlikteliği kendisine yılda on milyonlar kazandıran ömür boyu bir anlaşmaya çevirmeyi de başardı

Geçtiğimiz yıl LeBron James, ünlü markalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde dünyanın en çok kazanan ikinci sporcusu da olmayı başardı.