Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dimitris Itoudis açıkladı! Jan Vesely, Nando De Colo, Wilbekin...

ERYA YANNİER: 7/24 BAŞARILARA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, yaklaşık 1 sene önce Fenerbahçe ailesine katıldığının altını çizerek, "Unvan değişebiliyor fakat ben ilk günden beri olduğu gibi, bundan sonra da aynı şekilde Fenerbahçe Beko'yu en üst seviyeye taşımak için enerjimi harcıyor olacağım. Tüm yönetim kurulumuza, başta başkanımıza, bana bu görevi verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Gherardini'ye bana bu yolu açtığı için özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Kendisi belki Avrupa'nın, belki dünyanın sayılı spor yöneticilerinden birisi. Onunla bu görevde birlikte çalışacak olmak büyük bir gurur. Itoudis çok değerli bir koç. Bunun yanında da çok değerli bir insan. Kendisinin önderliğinde yeni 3 senelik süreçte, Fenerbahçe'nin layık olduğu Avrupa'nın en üst yerine taşımak için çalışacağımızı söyleyebilirim. Bugünden itibaren 7/24 başarılara ulaşmak için çalışacağız. Fenerbahçe taraftarını gururlandıracak tabloyu ortaya çıkarmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

İÇ VE DIŞ TRANSFERDE SON DURUM

Dış ve iç transferdeki gelişmelerle ilgili gelen soruya Yannier, şu yanıtı verdi: "Wilbekin ve piyasadaki birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Kolay bir süreci yok. Mevcut takımıyla devam eden bir sözleşmesi var. En az bir takım daha çok ciddi şekilde resmin içerisinde. Bu transfer için elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimizde de bize çok destek oluyor. Şu an için net bir durum yok, önümüzdeki günlerde netleşir. Konu Fenerbahçe olduğu zaman insanlar isimleri ortaya atmayı da seviyorlar. Başka bir isimle ilgili detay vermeyeyim. Birçok oyuncuyla görüşmemiz var. En iyi kimyayı sağlamaya çalışıyoruz. Doğru kimyayı, karakter anlamında oluşturabilmek önemli. Jan Vesely bu ailenin 8 senedir çok önemli bir parçası. Her şeyin başında burayla özdeşleşmiş bir oyuncu. Vesely ile epey bir süredir temastayız. Geldiğimiz noktada karar tamamen onda. Belli bir süre geçtikten sonra aynı yerde, insan farklı kararlar vermek isteyebiliyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu, her türlü fedakarlığı zorladık ama bize Jan'ın kendisi ve ailesi açısından vereceği karara saygı duymak isteyecektir. Nando De Colo da kulübümüzün önemli parçalarından bir tanesi. Çok güzel kapattığımız bir sezon oldu. Her oyuncumuzla vedalaşmamız oldu. Nando ile temaslarımız devam ediyor. Tabii ki koçun teknik analizi her şeyden önemli. Kontratı bitiyor ama bizim için özel bir oyuncu. Şartlar, günler ne getirir bilmiyorum. 7/24 koçla temas halindeyiz. Koçun raporu bu şekilde olursa, biz kulüp olarak gerekeni yaparız. Önümüzdeki günler tüm bu soruların cevabını getirecektir diye düşünüyorum."