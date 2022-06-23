Pınar Karşıyaka’da McCollum imzaladı

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını terleten 34 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Lokomotiv Kuban'da 22 sayı, 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı. Karşıyaka, dış transferde daha önce Beşiktaş'tan eski oyuncusu Kenan Sipahi'yi kadrosuna katmış; iç transferde ise Berkan Durmaz ile yeniden anlaşmıştı.

COLSON'DAN VEDA MESAJI

Pınar Karşıyaka'dan ayrılarak Maccabi Tel Aviv'le sözleşme imzalayan Bonzie Colson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. ABD'li kısa forvet, "Her gün sevdiğim şeyi yapmama izin verdikleri için koçlara, takım arkadaşlarıma, hayranlara ve organizasyona teşekkür ederim. Karşıyaka kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak" ifadelerine yer verdi.