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Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:27

Pınar Karşıyaka'da McCollum imzaladı

DHA
Pınar Karşıyaka’da McCollum imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ilk yabancı transferini ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile anlaşarak yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımında oynayan Amerikalı Errick McCollum, 2022-23 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyecek" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını terleten 34 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Lokomotiv Kuban'da 22 sayı, 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı. Karşıyaka, dış transferde daha önce Beşiktaş'tan eski oyuncusu Kenan Sipahi'yi kadrosuna katmış; iç transferde ise Berkan Durmaz ile yeniden anlaşmıştı.

COLSON'DAN VEDA MESAJI
Pınar Karşıyaka'dan ayrılarak Maccabi Tel Aviv'le sözleşme imzalayan Bonzie Colson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. ABD'li kısa forvet, "Her gün sevdiğim şeyi yapmama izin verdikleri için koçlara, takım arkadaşlarıma, hayranlara ve organizasyona teşekkür ederim. Karşıyaka kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak" ifadelerine yer verdi.

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Pınar Karşıyaka'da McCollum imzaladı
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