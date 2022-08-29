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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Muhteşem dönüş yarım kaldı

Muhteşem dönüş yarım kaldı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan karşısında 19 sayı farktan beraberliği buldu ama son darbeyi indiremedi

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup olarak gruptaki ikinci yenilgisini aldı. İlk yarıyı 47-28 geride kapatan millilerimiz, ikinci yarıda Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın gayretleri ile 4. periyoda girerken farkı 10 sayıya kadar indirdi: 55-65. Bitime 3 dakika kala eşitliği yakaladık: 71-71. Ancak hücumda yaptığımız basit hataları iyi değerlendiren Sırbistan, sahadan 79-72'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

SİNAN ERDEM'DE DJOKOVİC RÜZGÂRI
ATP Tekler Dünya Sıralaması'nın 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Yıldız oyuncu, eşiyle birlikte saha içi tribününden müsabakayı izlerken, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. Djokovic, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile de sohbet etti.

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Muhteşem dönüş yarım kaldı
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